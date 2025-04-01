Во Франции подвергли критике местную дипломатию на фоне суда над Ле Пен
Политик Филиппо: дипломатия во Франции является фасадом для устранения неугодных
Фото: [unsplash.com]
Французский политик Флориан Филиппо в беседе с RT заявил, что французская дипломатия не имеет ничего общего с общепринятой, а нужна как фасад для прикрытия неправомерных политических схем.
По словам собесендика, «французская дипломатия — это лишь фасад», где оставили множество способов для устранения оппонентов и нежелательных кандидатов. Судебные решения лишь одни из них. Ле Пен также лишили права участвовать в выборах, что не первая история. Также могут сбавить рейтинг неугодных, подключая различные СМИ.
Филиппо отметил, что суд над Ле Пен и приговор открыл возможность для «покорного» лидера партии Жордана Барделла. Он более лоялен к НАТО и позиции по Украине.
Ранее сообщалось, что Ле Пен высказалась о своем приговоре. Она также отказалась просить помилования Макрона.