Французский политик Флориан Филиппо в беседе с RT заявил, что французская дипломатия не имеет ничего общего с общепринятой, а нужна как фасад для прикрытия неправомерных политических схем.

По словам собесендика, «французская дипломатия — это лишь фасад», где оставили множество способов для устранения оппонентов и нежелательных кандидатов. Судебные решения лишь одни из них. Ле Пен также лишили права участвовать в выборах, что не первая история. Также могут сбавить рейтинг неугодных, подключая различные СМИ.

Филиппо отметил, что суд над Ле Пен и приговор открыл возможность для «покорного» лидера партии Жордана Барделла. Он более лоялен к НАТО и позиции по Украине.

Ранее сообщалось, что Ле Пен высказалась о своем приговоре. Она также отказалась просить помилования Макрона.