Во Франции посмеялись над Макроном после поездки в Белый дом

Глава партии «Вставай, Франция» Николя Дюпон-Эньян назвал «унижением» ситуацию, случившуюся с Эммануэлем Макроном во время визита в Белый дом. Об этом политик написал в социальной сети X.

Президент США Дональд Трамп не стал выходить на крыльцо Белого дома, чтобы поприветствовать гостя из Франции.

Лидер партии «Вставай, Франция» написал, что случившееся унижение произошло после стольких лет «раболепства» перед США. Как отметил французский политик, так бывает, когда европейская страна перестает мыслить самостоятельно. Дюпон-Эньян призвал срочно организовать внеочередные выборы, чтобы возникла «независимая Франция».

Напомним, Макрон приехал в США, дабы убедить Трампа включить Европейский союз в переговоры по Украине. Кроме того, на этой неделе в Вашингтон прибудет премьер-министр Великобритании Кир Стармер, который преследует похожие цели.

Ранее Макрон изъявил желание провести переговоры с президентом России Владимиром Путиным, но при этом выдвинул одно обязательное условие для возможной встречи глав стран.