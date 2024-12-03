Во Владикавказе бешеная собака покусала студентов в аудитории и убежала

Во Владикавказе больная бешенством собака забежала на лекцию в аудиторию, где искусала несколько учащихся и скрылась. Как сообщает телеграм-канал SHOT, в результате инцидента один человек попал в больницу.

Агрессивное животное сорвало занятие у будущих стоматологов в Северо-Осетинской медакадемии. Пес активно накручивал километраж между столами и кусал учащихся, которые пытались отбиться от него руками и кулаками. В результате неожиданного нападения нескольким пострадавшим понадобилась помощь медиков, они сдали анализы. Одного молодого человека доставили в больницу. Больное животное поймать не удалось.

Ранее сообщалось о том, что в Белгородской области семь собак погибли после атаки беспилотника ВСУ.