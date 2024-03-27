Во время эвакуаций «Яндекс Такси» будет работать бесплатно

С 27 марта «Яндекс Такси» будет бесплатно возить клиентов во время массовых эвакуаций. Как сообщает РБК, при этом таксисты будут получать деньги от компании и не потеряют в заработке.

С указанной даты сервис будет возвращать пассажирам деньги, которые они потратили во время перемещений на такси при необходимых массовых эвакуациях с территорий, где произошли катастрофы или чрезвычайные ситуации. В «Яндексе» пояснили, что в подобных случаях вместе с властями населенных пунктов будут выявлять зоны и время эвакуации, а после в автоматическом режиме переводить обратно средства гражданам, которые уехали на такси из угрожающего жизни и здоровью района.

При этом, компания вернет потраченные деньги за свой счет, и таксисты не потеряют в заработке. Средства планируют возвращать в течение трех дней на карты, с которых оплачивалась услуга. Если оплата производилась наличным расчетом, тогда будет использован промокод. В «Яндексе» пояснили, что массовой эвакуацией будет считаться ситуация, когда граждане уезжают сами и увозят семьи из опасного района. При этом, не обязательно, чтобы таковым его объявили власти.

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