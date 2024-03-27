ВСУ ударили по Горловке кассетными боеприпасами

27 марта вооруженные силы Украины нанесли удар по Горловке тремя кассетными боеприпасами натовского калибра. Об этом сообщают на официальной странице представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

Согласно опубликованным данным, в 20:50 противник нанес удар тремя кассетными боеприпасами 155-миллиметрового, натовского калибра. Удары пришлись по населенному пункту Горловка. Также после обстрела ВСУ был поврежден гаражный кооператив «Луч». Подобное оружие очень опасно. Дело в том, что такие бомбы выбрасывает, либо рассеивают на очень большой площади боеприпасы более маленького размера.

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