Водитель автобуса сбил под Томском школьника, посадил в салон и отвез на уроки

Под Томском в городе Северск водитель автобуса сбил идущего в школу ребенку, а затем посадил в транспортное средство и отвез на уроки. Подробности пишет телеграм-канал «Регион-70 Томск».

Дорожное происшествие случилось на пересечении улиц Горького и Первомайская, однако после него водитель не стал звонить в ГАИ, а просто доставил ребенка до школы №76. Мальчик отделался испугом и ссадинами, а вот нарушителю, скорее всего, придется отвечать перед законом за оставление места дорожно-транспортного происшествия.

Ранее сообщалось о том, что шесть человек получили травмы в аварии, случившейся на границе Бурятии и Забайкалья. Из-за сильного удара одна из потерпевших вылетела из микроавтобуса через лобовое стекло.