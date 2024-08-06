Водитель грузовика мог специально выехать на пути перед потерпевшим крушение поездом

Водитель «КАМАЗа», который спровоцировал крупную железнодорожную катастрофу в Волгоградской области, мог намеренно выехать на пути перед поездом. По сведениям информационного канала Baza, об этом на допросе сообщили машинисты состава.

Как рассказал один из мужчин, вместе с напарником он заметил приближающийся к путям большегруз примерно за 800-900 метров до столкновения. Машинист подал несколько сигналов и расслабился, ведь автомобиль успевал затормозить.

Но тогда, когда расстояние сократилось до примерно 200 метров, водитель грузовика зачем-то нажал на педаль газа. Допрошенные придерживаются мнения, что шансов завершить маневр у мужчины не было.

Коллеги совершили попытку экстренного торможения, однако к тому моменту стало ясно, что остановить состав не удастся. После они убежали из первой кабины во вторую. Когда случилось столкновение, один из них сломал руку. Не получивший серьезных травм машинист помог коллеге, позвонил спасателям и ушел оказывать помощь пассажирам. В результате происшествия различные травмы получили 140 человек.

Ранее сообщалось о том, что между Джанкоем и Симферополем приостановили железнодорожное сообщение.