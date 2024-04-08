Водитель погиб при взрыве баллона на заправке в Нижегородской области

На заправке в Нижегородской области в результате взрыва газового баллона погиб водитель грузовика. Об этом стало известно вечером понедельника, 8 апреля.

Подробности происшествия приводят в региональном МЧС: газовый баллон сдетонировал в грузовом автомобиле, в результате чего погиб водитель грузовика. Все произошло на автозаправке на Парковой улице в городе Павлово.

Личность мужчины, добавили в МЧС, уточняется, как и причины, которые привели к трагедии. Ведется расследование инцидента. В местной прокуратуре также отметили, что взрыв баллона случился во время заправки машины с установленным газовым оборудованием. Ведомство контролирует процесс расследования.

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