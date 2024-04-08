В Ярославской области возбудили уголовное дело после падения дерева на ребенка

В Ярославской области возбуждено уголовное дело после того, как на 15-летнего ребенка из-за сильного ветра рухнуло дерево. Как сообщает СУ СК по региону на своей официальной странице, уже ведется розыск ответственных за инцидент лиц.

Ранее мы писали, что после происшествия, которое случилось в городе Тутаев 4 апреля, несовершеннолетний был госпитализирован. СК подтверждает, что дерево упало из-за сильного ветра, но замечает, что это был подлежащий спилу сухостой. В настоящее время ребенок находится в больнице в тяжелом состоянии.

По факту происшествия было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 293 УК РФ «Халатность». В настоящее время, среди работников местной администрации и организации «Северный Водоканал» ищут людей, которые несут ответственность за случившееся ЧП.

До этого мы сообщали о том, что разрушившийся в Смоленской области мост уже несколько лет находился в ненадлежащем состоянии.