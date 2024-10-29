Водитель сбил женщину с 4-летней дочерью на пешеходном переходе в Электростали

В подмосковном городе Электросталь автолюбитель не заметил женщину с четырехлетней девочкой и сбил их. Об этом в Telegram-канале проинформировала пресс-служба ГУ МВД России по Московской области.

Сообщается, что инцидент произошел вечером в понедельник, 28 октября, на проспекте Ленина. В момент наезда мама с ребенком переходили дорогу по пешеходному переходу.

«31 летний водитель при повороте налево не уступил дорогу другой легковушке и врезался в нее. После этого второй автомобиль сбил 35-летнюю мать с маленьким ребенком, когда они переходили дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу», — рассказали в полиции.

Пострадавших мать и дочь уже доставили в больницу. Сейчас ими занимаются медики. Их состояние пока не известно. По факту произошедшего правоохранители начали доследственную проверку.

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