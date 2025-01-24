Водителей обяжут показывать на зарегистрированные вне России авто международную страховку

Владельцев транспортных средств, зарегистрированных за границей, в Российской Федерации обяжут предоставлять полис страхования гражданской ответственности. Это следует из проекта постановления правительства, разработанного Министерством внутренних дел Российской Федерации, информирует ТАСС .

Эти нововведения затрагивают транспортные средства, принадлежащие иностранным компаниям и временно находящиеся на территории Российской Федерации.маши

Также напомним, что с 1 марта в России начинают действовать новые правила в сфере регистрации транспортных средств в ГИБДД. Теперь для постановки автомобиля на учет не требуется предоставлять полис ОСАГО.

Ранее сообщалось, что в России отложили введение запрета на использование смартфонов за рулем. На данный момент, если водитель использует телефон, не оснащенный устройством для телефонных переговоров без применения рук, ему грозит административное наказание в виде штрафа в размере 1,5 тыс. руб.