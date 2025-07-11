Водителям старше 60 лет ужесточат правила допуска к вождению

В России планируют ужесточить правила допуска к управлению автомобилем для людей старше 60 лет. Это связано с ростом числа аварий по их вине — за последние семь лет показатель увеличился на 25%. Об этом сообщило РИА Новости.

Власти России намерены пересмотреть механизмы допуска пожилых водителей к управлению транспортными средствами. Согласно проекту Стратегии безопасности дорожного движения до 2030 года и на перспективу до 2036-го, водители старше 60 лет чаще других становятся виновниками ДТП.

Статистика показывает тревожную динамику: с 2017 по 2024 год количество аварий по их вине выросло на 25%, число погибших — на 33%, а раненых — на 22%. Кроме того, более трети всех погибших пешеходов и велосипедистов — люди старшего возраста.

Согласно прогнозам, к 2030 году доля граждан 60+ в населении составит 25,8%, а к 2036-му — 27,7%. Это означает, что на дорогах будет больше возрастных водителей, чья реакция и восприятие рисков часто снижаются.

Для решения проблемы предлагают ужесточить медицинские проверки, ввести дополнительные тесты на когнитивные способности и адаптировать инфраструктуру под нужды пожилых участников движения.

Ранее в Севастополе произошло жуткое ДТП.