Российские военные продолжают расчистку территорий Донбасса от неразорвавшихся снарядов. Во время проверок находятся и необычные вещи, пишет РИА Новости в среду, 28 февраля, ссылаясь на слова координатора о межпарламентским связям с парламентом ЛНР, депутата Госдумы Виктора Водолацкого.

Ранее мы рассказали о том, как был освобожден от ВСУ населенный пункт Петровское на Авдеевском направлении – подробности читайте в материале. Водолацкий отметил, что «укрофашисты были в панике», даже независимо от наличия оружия. Почти в каждом подвале освобожденных городов и сел, почти в каждом доме находили схрон вооружений.

Отдельно Водолацкий отметил, что сотни единиц различного оружия были даже не распакованы. Можно сделать вывод, что слова украинских политиков о том, что Киев не получает западное оружие – прием психологического воздействия на западные страны. Ведь по трофеям видно, сколько на самом деле получает оружия Украина от Запада.