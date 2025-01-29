Водонаева прокомментировала фотографию Семенович с новым избранником

Звезда «Дома-2» Алена Водонаева вновь в своих социальных сетях обратила внимание на жизнь бывшей фигуристки Анны Семенович. Об этом сообщил «The Voice».

В своей публикации Водонаева заявила, что от «кайфует» от Семенович и ее избранника, с которым они вместе проводят время на курорте. Она также назвала экс-фигуристку легким и естественным человеком, который при этом отличается непоколебимостью, позитивным взглядом на жизнь и веселым нравом. Кроме того, звезда «Дома-2» пообещала подписчикам в ближайшем будущем сделать публикацию фотографии, где Семенович позирует в леопардовом платье.

Ранее сообщалось о том, когда по мнению эзотерика бывшая фигуристка может выйти замуж за нынешнего избранника, бизнесмена Дениса Шреера.