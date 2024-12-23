На Времевском направлении в ДНР российские войска «загнали в ловушку» украинские Вооружённые силы. Солдаты успешно продвинулись к трассе Гуляйполе — Великая Новоселка и уничтожили объекты инфраструктуры, которые использовались противником, проинформировал в соцсетях российский военный корреспондент Юрий Котенок.

Он обратил внимание на то, что до дороги, по которой двигаются военные, осталось всего пятьсот метров. Это означает, что группировка ВСУ, которая находится в Новом Комаре, оказалась в окружении.

«Наша 60-я бригада 5А после ликвидации „Сторожевого“ кармана, используя погодные условия, прорвалась к трассе Гуляйполе — Великая Новоселка западнее Нескучного и Времевки… Мышеловка захлопнулась», — написал Котенок в своем telegram-канале.

Кроме того, подразделение «Восток» ликвидировало все мосты и переправы, которые использовались противником, добавил Котенок.

Ранее глава ДНР Пушилин заявил, что взятие Курахово является лишь делом времени. По его мнению, российские войска делают свое дело спокойно и размеренно, и не стоит их торопить в попытке форсировать события.

А после этого глава комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета Владимир Рогов рассказал, что группировке украинских войск, которая обороняется в Курахово, дали приказ продержаться до момента инаугурации Дональда Трампа.