На завершение специальной военной операции для России подготовлен «сюрприз с кровью». Такое мнение в своем телеграм-канале выразил военный корреспондент Дмитрий Стешин.

Подобным образом Стешин прокомментировал появившуюся информацию о «вертолетной» выдаче мигрантам российского гражданства.

По мнению военкора, претворяемый в жизнь подход к миграции является неправильным, когда обращающих внимание на данный вопрос обвиняют в разжигании розни. «Мы правильно рассуждаем?» — задал Стешин вопрос. В качестве примера им была приведена ситуация вокруг Украины, когда Москва «не воспользовалась окном возможностей для аншлюса».

Ранее была названа примерная цифра потерь украинских военных при попытке попасть на территорию Белгородской области. По приблизительным подсчетам, речь идет о нескольких сотнях бойцов.