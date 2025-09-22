Военкор раскрыл причину экстремально низкого полета самолета над домами в Москве

Низкий пролет пассажирского самолета над жилыми районами Новой Москвы стал вынужденной мерой защиты от атак беспилотников, заявил военный обозреватель Юрий Котенок в личном блоге.

По его словам, такая тактика позволяет минимизировать риски перехвата гражданских лайнеров вражескими дронами, хотя со стороны маневр выглядит экстремальным.

При этом военкор отметил, что распространяемые в сети видео с низкими полетами могут быть сгенерированы нейросетями, и их подлинность требует проверки.

«Если видео — настоящее, то выглядит, конечно, круто. Вот только за этой "крутизной" — попытка минимизировать риск во время налета вражеских дронов», — написал военкор.

Котенок подчеркнул, что украинские силы целенаправленно пытаются создать условия для авиакатастрофы, используя беспилотники для атак на гражданские объекты. Такие заявления подтверждаются сегодняшней серией атак на Москву, когда ПВО уничтожила не менее 12 воздушных целей.

Ранее в Сети показали самолет, пролетающий рекордно низко над домами в Новой Москве.