Военкор Шабруни показал обстановку у здания Главного штаба в Дамаске

Военный корреспондент Вафа Шабруни показал, как выглядит правительственный квартал в Дамаске после ударов, разгромов и пожара возле парламента.

Квартал правительственных зданий в сирийской столице объяло огнем. Как сообщали некоторые СМИ, удары могла нанести израильская авиация.

Как следует из кадров военкора, обстановка у здания Главного штаба уже спокойная.

При этом на востоке столицы на площади столпились представители вооруженной оппозиции разных группировок. Риск обострений там маловероятен, но пока с местности никто не расходится.

Напомним, что командование сирийской оппозиции заявило о захвате Дейр-эз-Зора. Вместе с этим после свержения Башара Асада активно мародерствуют в его дворце. 11 декабря там нашли верблюда в драгоценных камнях, портрет Елизаветы II и другие ценные вещи. Кроме того, наткнулись и на запасы таблеток от психических расстройств.