Военкор Симонов сообщил о «продвижении галопом» войск РФ в ДНР

Военный корреспондент Александр Симонов рассказал о том, как идет продвижение российских войск на краснолиманском направлении в ДНР.

В своем телеграм-канале военкор уточнил, что продвижение российских войск на указанном направлении «идет галопом»: так, несколько украинских опорных пунктов были взяты российскими бойцами. Противники предприняли попытки их отбить, но завершились те неудачно, и в итоге подразделения ВС РФ продвинулись вперед, уточнил Симонов.

Также российские войска продолжают активное наступление и в Сумской области.

Ранее сообщалось о том, что российские бойцы применили в зоне СВО новые модели наземных боевых беспилотников, оснащенных реактивными противотанковыми гранатометами, пулеметами.