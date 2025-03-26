Военкор Симонов сообщил о «продвижении галопом» войск РФ в ДНР
Военкор Симонов: ВС РФ галопом продвигаются на краснолиманском направлении
Фото: [@mod_russia/t.me]
Военный корреспондент Александр Симонов рассказал о том, как идет продвижение российских войск на краснолиманском направлении в ДНР.
В своем телеграм-канале военкор уточнил, что продвижение российских войск на указанном направлении «идет галопом»: так, несколько украинских опорных пунктов были взяты российскими бойцами. Противники предприняли попытки их отбить, но завершились те неудачно, и в итоге подразделения ВС РФ продвинулись вперед, уточнил Симонов.
Также российские войска продолжают активное наступление и в Сумской области.
Ранее сообщалось о том, что российские бойцы применили в зоне СВО новые модели наземных боевых беспилотников, оснащенных реактивными противотанковыми гранатометами, пулеметами.