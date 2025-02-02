Война началась: в Канаде на матче НХЛ впервые освистали гимн США

Канадские болельщики подняли свист во время исполнения американского гимна на хоккейном матче НХЛ «Оттава Сенаторз» — «Миннесота Уайлд», который прошел в воскресенье, 2 февраля, в канадской столице. Таким образом фанаты высказали свое недовольство агрессивной политикой Вашингтона в отношении северного соседа.

Напомним, накануне президент США Дональд Трамп сдержал обещание и ввел высокие пошлины на товары из Канады. Мало того, республиканец ранее неоднократно предлагал Канаде стать 51-м штатом США.

Все это «вылилось» во вполне объяснимую людскую реакцию зрителей на трибунах. Все то время, что, согласно регламенту НХЛ, перед началом матча играл гимн США, его буквально глушил сильный свист толпы. Видео инцидента сейчас распространяется в соцсетях.

Ранее сообщалось, что премьер Канады Джастин Трюдо выступил с заявлением, в котором сообщил о введении дополнительных сборов в размере 25% на товары, ввозимые из Соединенных Штатов Америки. Это решение стало ответом на действия, предпринятые ранее американской стороной.