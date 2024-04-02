Войска ВС РФ подошли к водохранилищу у Кременной

Российские войска продвигаются на линии Сватово-Кременная. Об этом во вторник, 2 апреля, сообщает РИА Новости , ссылаясь на данные от депутата Госдумы РФ Виктора Водолацкого.

Водолацкий отметил, что войска ВС РФ продвигаются вперед на указанном направлении, в частности, уже выходят к водохранилищу недалеко от Кременной, что в ЛНР. Водолацкий рассказал, что все поставленные Генштабом задачи выполняются российскими военными.

Далее, согласно информации от Водолацкого, войска отправятся на Северск, где планируется перерезать все дорожные и транспортные артерии, по которым враг поставляет вооружение.

Напомним, ранее мы рассказали о продвижении российских войск и на Южно-Донецком направлении, в частности, Новомихайловка может быть скоро взята «в клещи». Подробнее читайте в материале.