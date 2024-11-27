Volkswagen продаст свой завод в китайском Урумчи

Volkswagen подтвердил желание продать свой завод, расположенный в китайском городе Урумчи. Об этом пишет РИА Новости и ссылается на поступивший от компании релиз.

Представители автогиганта заявили, что в связи с активным развитием рынка, особенно в сфере электрификации, начал ускоряться процесс преображения совместного предприятия SAIC и Volkswagen. Коснулась трансформация и общего объекта в Урумчи. Уточняется, что он будет продан исходя из экономических обстоятельств и в рамках стратегической реорганизации. Такая же «судьба» коснется тестовых линий, находящихся в Турфане и Аньтине.

Ранее сообщалось о том, что Volkswagen и Audi уволят тысячи сотрудников из-за финансовых сложностей.