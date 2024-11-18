Соединенные Штаты своим решением поддерживать удары по территории России продемонстрировали признание неудачи в противостоянии с Москвой.

Такое мнение выразил Жак Бо, бывший советник НАТО и отставной полковник Генерального штаба Швейцарии, в рамках интервью YouTube-каналу Dialogue Works.

Бо считает, что подобный шаг со стороны Вашингтона свидетельствует о провале всех ранее предпринятых мер против России. По его словам, изначальные оценки, сделанные западными странами относительно возможностей Москвы, оказались ошибочными. Вопреки ожиданиям, российская экономика продолжает демонстрировать устойчивость, а военно-промышленный комплекс оперативно адаптируется к вызовам, связанным с текущей обстановкой.

Эксперт отметил, что Россия сумела эффективно справиться с экономическим давлением, сохранив стабильность и производственный потенциал, что стало неожиданностью для её противников. Бо охарактеризовал эту ситуацию как значительное стратегическое поражение для Запада, подчеркнув, что поддержка атак на российской территории может рассматриваться как признак отчаяния и неспособности достичь поставленных целей другими средствами.

Таким образом, действия США не только углубляют кризис, но и демонстрируют сложность геополитического противостояния, где первоначальные прогнозы о слабости России оказались не соответствующими действительности, подчеркнул эксперт.

Ранее стало известно о том, что в Кремле напомнили о словах Путина о применении Украиной дальнобойных ракет, а также политолог рассказал о том, что будет, если Киев использует против РФ дальнобойные ракеты.