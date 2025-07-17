Володин раскритиковал отмену экзаменов по русскому языку для трудовых мигрантов

Госдума отложила рассмотрение законопроекта об освобождении мигрантов от экзаменов после резкой критики Вячеслава Володина, потребовавшего пересмотреть правила приема иностранных работников. Об этом сообщает официальный телеграм-канал Государственной думы.

Госдума отказалась рассматривать в третьем чтении законопроект, освобождающий иностранных работников, прибывающих в Россию по правительственной квоте, от экзаменов по русскому языку, истории и основам законодательства. Решение было принято после жесткой позиции спикера Вячеслава Володина, раскритиковавшего инициативу кабмина.

Основные претензии касались неясности, кого именно планируют привлекать по новым правилам. Под действие закона могли попасть водители, продавцы и другие специалисты, работающие с людьми. Володин подчеркнул, что без знания языка и законов такие работники создадут проблемы и для работодателей, и для клиентов.

Спикер предложил отложить рассмотрение документа, чтобы правительство учло замечания депутатов, основанные на обращениях граждан. Коллеги поддержали его позицию. Особое внимание Володин уделил вопросу подготовки медицинских кадров, предложив развивать отечественную систему образования вместо массового привлечения иностранцев.

Ранее Володин призвал к замене иностранных вывесок в России.