Волшебство на рельсах: передвижная резиденция Деда Мороза отправляется в путь по Транссибу

Легендарный поезд Деда Мороза 19 ноября стартует из Владивостока в свое пятое путешествие по России, чтобы привезти праздник в более чем 70 городов. Об этом сообщает РИА Новости.

Главный новогодний волшебник страны вновь отправляется в масштабное турне на своей сказочной резиденции на колесах. После традиционной проверки готовности состава в Великом Устюге Дед Мороз выдвинулся во Владивосток, откуда и начнется его долгий путь по Транссибирской магистрали.

Это уже пятое путешествие праздничного поезда, который превратился в настоящую легенду. За четыре предыдущих сезона он преодолел расстояние, сравнимое с тремя экваторами Земли, а его гостями стали почти 1,8 млн человек. В этом году маршрут охватит более 70 городов.

Сам состав — это не просто украшенные вагоны, а целый передвижной мир чудес. Для гостей подготовили приемную, сказочную деревню с квестами, сцену для кукольных спектаклей, сувенирную лавку и даже уютный вагон-ресторан. Продажа билетов на праздничную программу открывается 9 ноября.

Ранее рейс волшебного поезда Деда Мороза заметили в Подмосковье.