Восемь пожизненных: гособвинение озвучило требования к фигурантам дела о теракте на Крымском мосту

Гособвинение потребовало пожизненного лишения свободы для всех восьмерых фигурантов дела о взрыве на Крымском мосту. Процесс проходит в закрытом режиме, а сами обвиняемые свою вину полностью отрицают. Об этом сообщил ТАСС.

В Южном окружном военном суде начались прения сторон по громкому делу о теракте на Крымском мосту, произошедшем в 2022 году. Как сообщили в суде, государственное обвинение выступило с жесткой позицией, запросив для каждого из восьми подсудимых пожизненное заключение.

Судебный процесс с самого начала был окутан строгой секретностью. Еще в феврале стало известно, что материалы дела имеют гриф «для служебного пользования», поэтому слушания проходят в закрытом формате. Адвокаты подсудимых ранее заявляли, что их подзащитные не признают вину по предъявленным статьям.

Следствие утверждает, что преступная группа была создана при участии высокопоставленного сотрудника СБУ. По версии обвинения, сообщники организовали изготовление взрывчатки на Украине, замаскировали ее под строительные материалы и тайно переправили на мост с помощью водителя, который не догадывался о настоящем грузе. Восьмерым фигурантам инкриминируют террористический акт и незаконное обращение со взрывчатыми веществами.

