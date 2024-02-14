Восемь снарядов «натовского калибра» выпустили украинцы по Горловке и Донецку

Сразу по двум населенным пунктам ДНР украинцы выпустили снаряды «натовского» калибра. Об этом в своих социальных сетях сообщает представительство ДНР в СЦКК днем в среду, 14 февраля.

За три часа ВСУ выпустили восемь снарядов 155 мм калибра по Донецку и по Горловке, уточняют в представительстве Республики. Известно, что ВСУ атаковали, находясь на позициях в Дзержинске: по Никитовскому району Горловки было выпущено три снаряда 155 мм калибра, по Петровскому району Донецка из Кураховки еще три «натовских» снаряда, а из Желанного по Кировскому району Донецка также прилетели два снаряда 155 мм калибра.

Напомним, ранее мы рассказали о непростой ситуации для украинских военных под Авдеевкой. Подробности читайте в нашем материале.