«Воскресший» сын Кадырова: глава Чечни опубликовал видео ужина с Адамом после слухов об аварии

Глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал видео, на котором запечатлен его сын Адам, тем самым опровергнув распространившиеся слухи о дорожной аварии. В подписи к ролику политик иронично назвал Кадырова-младшего «воскресшим». Об этом написал Кадыров в своем телеграм-канале.

На кадрах, размещенных в Telegram-канале Кадырова, запечатлен поздний ужин. За столом сидят сам глава региона и его помощник Висмурад Алиев. В ходе беседы к ним присоединяется Адам Кадыров, занимающий пост секретаря совета безопасности Чечни.

Публикация стала прямым ответом на информацию, появившуюся накануне в ряде анонимных Telegram-каналов. В них утверждалось, что Адам Кадыров якобы попал в серьезное ДТП в Грозном, после чего его экстренно доставили в одну из московских клиник. Рамзан Кадыров тогда назвал эти сообщения «вбросом» и очередным фейком.

