Воспаление уйдет навсегда: британцы нашли замену омеге-3 в русском холодильнике

Исследователи из Ноттингемского университета установили, что сочетание обычного кефира и пребиотической клетчатки снижает системное воспаление в организме эффективнее, чем разрекламированные омега-3 жирные кислоты или клетчатка, принимаемая по отдельности. Результаты этой научной работы были опубликованы в Journal of Translational Medicine.

В ходе эксперимента специалисты сравнили три популярных метода поддержки иммунитета и обмена веществ. Добровольцы на протяжении полутора месяцев принимали либо добавки с омегой-3, либо чистую пребиотическую клетчатку, либо синбиотик — комбинацию ферментированного кефира и комплекса пищевых волокон. Именно последняя группа участников продемонстрировала самое значительное снижение уровня маркеров воспаления в крови.

Как поясняют авторы, секрет кроется в синергии компонентов. Кефир содержит живые пробиотические бактерии и дрожжи, образующиеся при ферментации молока специальными грибками. Когда этот напиток соединяется с разнообразной пребиотической клетчаткой, возникает синбиотический эффект. Волокна служат идеальным «топливом» для полезных микроорганизмов, стимулируя их рост и выработку ценных метаболитов, в частности бутирата. Это вещество обладает мощным противовоспалительным действием и способно регулировать иммунные реакции во всем организме.

Результаты показали, что у испытуемых, принимавших синбиотик, максимально уменьшилась концентрация системных воспалительных белков. Эти белки отражают общее состояние воспаления, а не локальную реакцию на инфекцию. По мнению ученых, такой эффект свидетельствует о достижении лучшего иммунного баланса и потенциально снижает риски развития хронических заболеваний, напрямую связанных с вялотекущими воспалительными процессами.

