«Воспитание» кулаком: в Луганске мать два года истязала сына за любую провинность

В Луганске правоохранители задержали мать, которая на протяжении долгого времени избивала своего двухлетнего сына за малейшие проступки. В ход шли руки и подручные предметы. Медики обнаружили у малыша синяки, кровоподтёки и множественные царапины. Возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает Lenta.ru.

Региональное управление СК России сообщило о шокирующем случае. Женщина попала под подозрение по статье 117 УК РФ («Истязание»). По версии следствия, она регулярно наказывала сына физически, причем поводом могли стать любые, даже самые мелкие провинности. Двухлетний ребенок не мог защитить себя. При медицинском освидетельствовании врачи зафиксировали следы побоев: многочисленные гематомы, кровоподтеки и ссадины по всему телу.

Подозреваемую задержали. Следствие намерено ходатайствовать об ее аресте. Уголовное дело уже возбуждено. Правоохранители выясняют все обстоятельства жизни семьи, а также то, как долго продолжались истязания.

