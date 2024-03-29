Восстановление разрушенного моста в Балтиморе обойдется в сотни миллионов долларов

До семи лет потребуется на то, чтобы построить новый мост в американском Балтиморе, а бюджету он обойдется в сумму до миллиарда долларов. Об этом пишут РИА Новости, ссылаясь на Ассошиэйтед Пресс.

Специалисты сообщили агентству, что необходимые время и сумма на восстановление моста зависят от множества сопутствующих факторов. Например, нужно не только разработать проект, но и добиться его одобрения от властей. Профессор и Университета Джона Хопкинса Бен Шефер придерживается мнения, что претворение в жизнь такого проекта может растянуться на срок от пяти до семи лет. А профессор Самех Бади считает, что потребуется до двух лет. Планируемые затраты он оценил в сумму от 500 миллионов до 1 миллиарда долларов.

В минувший вторник грузовое судно Dali протаранило автомобильный мост в Key Bridge имени Фрэнсиса Скотта Ки в Балтиморе, после чего тот рухнул. Также сообщалось, что команда потеряла управление над сооружением, а местные власти знали о возможном столкновении. Было установлено, что произошел несчастный случай, в результате которого погибли шесть человек.

Ранее мы писали о том, как распознать первые признаки зависимости от алкоголя.