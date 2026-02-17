Вот тебе и «пепе»: на рэпера Ганвеста завели дело о пропаганде наркотиков после жалоб общественников

В отношении рэпера Ганвеста (настоящее имя — Руслан Гоминов) возбуждено административное дело о пропаганде наркотических веществ. Об этом сообщила глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина.

По информации общественницы, тексты песен исполнителя направлены на экспертизу, по результатам которой будет определена мера наказания. Рэперу грозит административный штраф.

Поводом для разбирательства стали неоднократные жалобы на творчество музыканта. Ранее активисты движения «Сорок сороков» требовали запретить песню Ганвеста «Вика любит ПЭПЭ». Представители организации крайне жестко высказывались в адрес артиста, призывая изолировать его от общества. Кроме того, в январе общественная организация «Северный человек» выступала за отмену концерта исполнителя в Новосибирске, указывая на пропаганду аморального образа жизни и противоречие традиционным ценностям в его песнях.

Ганвест приобрел широкую известность благодаря эпатажному образу и необычной манере исполнения, которую некоторые слушатели сравнивают с проявлениями синдрома Туретта. Наибольшую популярность музыканту принесли треки «Никотин» и фразы-мемы вроде «Пэпэ, ватафа, шнейне». Ранее концерты исполнителя уже вызывали вопросы у надзорных органов — прокуратура Новосибирской области рассматривала жалобы на его выступления.

