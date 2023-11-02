ВОЗ: на палестинских территориях совершено 218 нападений на медицинские учреждения

Всемирная организация здравоохранения насчитала 218 нападений на медицинские учреждения в Палестине с начала конфликта на Ближнем Востоке. Об этом сообщает РИА Новости .

По данным организации, с 7 октября в Палестине было совершено 218 нападений на медицинские объекты, в Израиле таких атак было 19. Как рассказал Тедрос Аданом Гебрейесус, ВОЗ смогло предотвратить все нападения, как на захваченных территориях в секторе Газа, так и на израильских землях.

В ВОЗ подчеркнули, что попытки нанести ущерб медицинским организациям являются грубым нарушением гуманитарного права.

Война на Ближнем Востоке длится уже больше трех недель и с каждым днем становится все ожесточеннее. Тем не менее ни одна из сторон не может похвастаться особыми успехами. Чего ждать в палестино-израильском конфликте в ближайшее время — в материале «Подмосковье сегодня».