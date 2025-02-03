ВОЗ приостановила набор персонала после выхода США из организации

В ВОЗ заморозили набор персонала, а также ограничили поездки из-за кризиса с ликвидностью. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на заявление главы организации Тедрос Адхан Гебрейесус.

По его словам, заявление американской стороны только обострило ситуацию, и пришлось принимать целый комплекс мер, которые вступают в силу фактически сразу же. Это делается для того, чтобы защитить работу и оставшихся сотрудников.

Сейчас, уточняет глава ВОЗ, ведется не только стратегическое согласование ресурсов, но и сокращение командировочных расходов. Также приостанавливается и набор персонала, но кроме тех областей, которые считаются важными.

Напомним, ранее французский политик Филиппо предложил правительству выйти из ВОЗ вслед за США.