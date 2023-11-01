Возле посольства США в Брюсселе провели акцию в поддержку Палестины

В Брюсселе сотни человек провели акцию в поддержку Палестины возле здания американского посольства. Об этом сообщает РИА Новости .

Демонстранты, прибывшие к посольству для проведения акции, требовали немедленно прекратить огонь, спасти находящихся в секторе Газа детей и освободить Палестину. С собой собравшиеся принесли флаги Палестины и другую символику страны. Сообщается, что близко к зданию активистов все же не пустили, они провели митинг на противоположной стороне дороги.

На этот раз акцию проконтролировали усиленные группы полицейских. Возле посольства установили дополнительные ограждения, а после завершения митинга полиция небольшими группа стала выпускать демонстрантов. Участников попросили спрятать символику Палестины после митинга, чтобы не провоцировать конфликты.

Война на Ближнем Востоке длится уже больше трех недель и с каждым днем становится все ожесточеннее. Тем не менее ни одна из сторон не может похвастаться особыми успехами. Чего ждать в палестино-израильском конфликте в ближайшее время — в материале «Подмосковье сегодня».