Вплоть до смертельной опасности: объясняем, почему важно вовремя обнаружить у себя глистов

Риск заразиться глистами есть в любое время года. Но летом опасность подстерегает нас даже чаще обычного. Заразиться глистами можно, например, сорвав ягоду с куста или насладившись шашлыком, который пожарили не по правилам.

Паразиты не только доставляют болезненные ощущения и лишают нас витаминов, но и могут обернуться смертельной опасностью. Например, из-за аскарид может воспалиться аппендикс или же развиться непроходимость кишечника.

«Будьте внимательны к себе и не игнорируйте такие симптомы, как слабость и повышенная температура, расстройство желудка и отсутствие аппетита. Насторожить также должна потеря веса без причины», – рассказывает корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня» врач-терапевт Руслан Тарасенко.

Но паразиты могут жить не только в кишечнике: если они доберутся, например, до кожных покровов или мышц, то и синдромы будут другими. Поставить точку помогут медицинские анализы. Обычно врачи назначают анализ крови и кала.

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