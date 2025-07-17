Врачей могут обязать печатать рецепты на принтере

Минздрав готов рассмотреть предложение депутата Госдумы Антона Ткачева об обязательной печати рецептов. Инициатива связана с жалобами пациентов на нечитаемый почерк врачей, из-за которого возникают проблемы в аптеках. Об этом сообщает РИА Новости.

В Минздраве заявили, что рассмотрят инициативу депутата Антона Ткачева, предложившего обязать врачей печатать рецепты. Поводом стали многочисленные жалобы пациентов — из-за неразборчивого почерка медиков аптеки отказываются отпускать лекарства, что затягивает процесс лечения.

В ведомстве уточнили, что возможность оформлять рецепты с помощью печатающих устройств уже предусмотрена приказом от 2021 года. Кроме того, документ можно оформить в электронном виде. Если врач нарушает правила заполнения, медицинская организация обязана оперативно переоформить рецепт.

Пациенты нередко сталкиваются с тем, что фармацевты не могут расшифровать назначения, что приводит к конфликтам и задержкам. Если инициатива получит поддержку, это может упростить процесс получения лекарств и снизить количество ошибок.

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