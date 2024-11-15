Временное пребывание и право на работу украинцев в России могут ограничить

До 31 марта 2025 года в России могут ограничить временное пребывание украинцев, а также их право на работу в РФ. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на портале нормативных актов.

В документе идет речь о тех украинцах, которые прибыли на территорию России до 1 января 2025 года – их пребывание и разрешение на работу планируется ограничить до 31 марта 2025 года включительно. При этом, условием для этого стало и обязательное медицинское обследование (в том числе и на наркотики, и на ВИЧ), а также обязательная дактилоскопия.

До 31 марта 2025 года украинцам (тем, кто временно пребывает в РФ) разрешено работать в России, но и для этого им придется пройти процедуру как дактилоскопии, так и медицинское освидетельствование и фотографирование. Если документ будет принят, то эти правила не коснутся тех украинцев, которые освободились из колоний и создают угрозу российской нацбезопасности, а также тех граждан, которые предоставили ложные о себе сведения.

Напомним, ранее российский президент назвал условия для достижения договоренностей с Украиной.