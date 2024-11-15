Путин назвал условия для достижения договоренностей с РФ по Украине

Президент России Владимир Путин в телефонной беседе с канцлером Германии Олафом Шольцем подчеркнул, что любые перспективы урегулирования ситуации на Украине должны учитывать ключевые интересы Москвы. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Кремля.

Среди основополагающих условий российская сторона выделила необходимость обеспечения безопасности страны, признания новых территориальных реалий и устранения факторов, которые изначально привели к возникновению конфликта. В Кремле отметили, что достижение устойчивых договоренностей возможно только при соблюдении этих принципов.

Разговор между лидерами стал первой их беседой с декабря 2022 года и затронул не только украинский кризис, но и ряд других актуальных тем. В частности, обсуждались отношения между Россией и Германией, которые, как указал Путин, переживают период серьезной деградации из-за недружественного курса Берлина.

Москва, тем не менее, выразила готовность к восстановлению конструктивного диалога и экономического сотрудничества при наличии заинтересованности со стороны Германии. Российская сторона также акцентировала свою приверженность выполнению обязательств в сфере энергетики и желание продолжать взаимодействие на взаимовыгодных условиях.

Ранее стало известно о том, что в Кремле рассказали другие подробности разговора Путина с Шольцем, а немецкие СМИ сообщили о телефонном разговоре двух лидеров.