Таксистам вручат лимитированные часы: «Луч» выпустил редкую серию всего из 40 экземпляров

Минский часовой завод «Луч» выпустил необычную лимитированную серию — 40 наручных часов, созданных специально для водителей такси и приуроченных к 10-летию крупного агрегатора в Белоруссии. Об этом сообщает «Motor».

Каждый хронометр получил собственный номер и предназначен не для продажи. Экземпляры передадут водителям, которые дольше остальных сотрудничают с сервисом и считаются наиболее опытными партнерами.

Дизайн модели выполнен в строгом стиле — металлический корпус с матовым черным покрытием, кожаный ремешок и яркие акценты. Секундная стрелка и отметка на 12 часов окрашены в насыщенный желтый цвет — фирменный оттенок заказчика проекта.

Минский завод «Луч» выпускает часы более 70 лет — с середины XX века. За это время предприятие разработало свыше 1700 моделей и создало несколько собственных механизмов, благодаря чему бренд остается одним из самых известных производителей часов в регионе.

