Врожденный порок и «взрослые» болезни: разбираемся, как уберечь детей от проблем с сердцем
Кардиолог Якушева рассказала, какие сердечные болезни могут проявиться даже у ребенка
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К сожалению, болезни сердца могут быть диагностированы даже в детском возрасте. Чтобы избежать серьезных последствий, важно вовремя распознать патологию и чаще проходить обследования. Разбираемся, какие риски наиболее велики.
«Врожденные пороки, нарушения ритма и воспалительные заболевания сердца, в том числе артериальная гипертензия и заболевания миокарда встречаются у детей. Также взрослые болезни сердца, такие как гипертония и ишемия, сейчас проявляются в младшем школьном возрасте и у подростков», – объясняет корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня» врач-кардиолог Ольга Якушева.
Эксперт советует родителям обратиться к кардиологу, если они заметили у ребенка обморочные и предобморочные состояния, необъяснимые слабости, перебои в работе сердца, слабость после физических нагрузок, боли в области сердца.
«Врач по результатам кардиограммы сможет поставить диагноз и дать рекомендации. Как правило, плановое ЭКГ у детей проводят в один год, шесть лет, а также в двенадцатилетнем и пятнадцатилетнем возрасте. Однако при необходимости направить к специалисту должен будет педиатр», – уточнила эксперт.
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