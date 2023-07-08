Врожденный порок и «взрослые» болезни: разбираемся, как уберечь детей от проблем с сердцем

К сожалению, болезни сердца могут быть диагностированы даже в детском возрасте. Чтобы избежать серьезных последствий, важно вовремя распознать патологию и чаще проходить обследования. Разбираемся, какие риски наиболее велики.

«Врожденные пороки, нарушения ритма и воспалительные заболевания сердца, в том числе артериальная гипертензия и заболевания миокарда встречаются у детей. Также взрослые болезни сердца, такие как гипертония и ишемия, сейчас проявляются в младшем школьном возрасте и у подростков», – объясняет корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня» врач-кардиолог Ольга Якушева.

Эксперт советует родителям обратиться к кардиологу, если они заметили у ребенка обморочные и предобморочные состояния, необъяснимые слабости, перебои в работе сердца, слабость после физических нагрузок, боли в области сердца.

«Врач по результатам кардиограммы сможет поставить диагноз и дать рекомендации. Как правило, плановое ЭКГ у детей проводят в один год, шесть лет, а также в двенадцатилетнем и пятнадцатилетнем возрасте. Однако при необходимости направить к специалисту должен будет педиатр», – уточнила эксперт.

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