ВС РФ ликвидировали командира спецназа ВСУ, участвовавшего в карательных операциях

Российские военные в зоне СВО уничтожили командира украинского спецназа Андрея Кудабекова. Об этом сообщают военкоры с передовой.

Как приводится в публикации военных корреспондентов в соцсетях, Кудабеков до начала спецоперации состоял в рядах одной из ЧВК в Африке. Затем вернулся на Украину, создав там собственное вооруженное подразделение.

«Армией России уничтожен командир украинского спецназа. Ликвидированный на фронте Андрей Кудабеков ранее был командиром нацистского батальона особого назначения», — пишут военкоры.

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