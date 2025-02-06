ВСУ несколько раз пытались пойти в атаку в направлении Черкасской Конопельки и Уланки Курской области, но были замечены Вооруженными силами России, которые наносят поражение неприятелю. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на МО РФ.

Вооруженные объедения Украины предприняли попытки перейти в наступление утром 6 февраля, однако противника выявила группировка войск «Север» и завязался бой. Только за минувшие сутки в курском приграничье российские военные уничтожили до 205 военных неприятеля, три танка, бронетранспортер и другую технику. Столкновения продолжаются и в настоящее время.

Ранее сообщалось о том, что Владимир Зеленский пообещал не мстить России военным путем, если Украина когда-нибудь все-таки станет одним из членов Североатлантического альянса.