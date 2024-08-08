Войска России с помощью дрона ликвидировали группу боевиков Вооруженных сил Украины, которые пытались спрятаться в лесополосе в Курской области. О данном факте сообщили в Минобороны РФ.

По сведениям ведомства, противник был уничтожен при помощи снарядов, сброшенных с беспилотного летательного аппарата. А как написал на своей официальной странице временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Алексей Смирнов, силами противовоздушной обороны была сбита еще одна ракета украинцев.

Ранее сообщалось о том, что президент Украины Владимир Зеленский похвастался успешными действиями своей армии, которая с момента вторжения на территорию России уже потеряла убитыми порядка 660 человек.