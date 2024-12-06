Российские войска вплотную приблизились к стратегически важному поселку Шевченко. Об этом сообщил ТАСС, ссылаясь на источник в силовых структурах.

Российские военные силы значительно продвинулись к поселку Шевченко. Он является ключевым логистическим узлом для ВСУ на красноармейском направлении. В силовых структурах уточнили, что к нему удалось подойти вплотную.

В этом районе наблюдалось активное движение противника, который наступает сразу с нескольких направлений. Речь идет о путях из Красноармейска и Днепропетровска.

Ранее военный эксперт и капитан первого ранга Василий Дандыкин отметил, что украинская армия испытывает серьезные трудности под натиском российских войск на всех фронтах. Бойцы ВС РФ продолжают противостоять вражеским атакам.

Так, в минувшую ночь в акватории Крыма им удалось ликвидировать шесть вражеских беспилотных катеров — они устранили их с помощью авиации ВКС России. Все беспилотники были запущены из Одессы и направлялись к Крымскому полуострову, но были успешно нейтрализованы еще до достижения цели.