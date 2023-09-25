ВС РФ второй час утюжат «Ониксами и «Калибрами» Одесскую область - СМИ
Фото: [ГУ ДСНС України в Одеській області]
Серия новых взрывов прозвучала в Одессе и Одесской области. Как пишет украинское издание «Думская», бомбежка продолжилась спустя 40 минут после первой волны прилетов.
Также украинское издание «Клименко тайм» информирует, что мощные взрывы продолжают раздаваться в Кривом Роге Днепропетровской области.
Российское Минобороны данную информацию пока не подтверждает и не опровергает.
Ранее стало известно, что серия взрывов раздается в Одессе, Кривом роге и Херсоне, по всей Украине ревет воздушная тревога.
Напомним, в ночь на понедельник, 25 сентября, план «Ковер» был экстренно объявлен в столичных аэропортах Внуково и Домодедово, задерживают десятки рейсов.