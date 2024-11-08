ВС России предотвратили попытку прорыва ВСУ в Курскую область у Нового Пути

Вооруженные силы России остановили попытку прорыва украинцев через государственную границу у Нового Пути в Курской области. Как сообщает МО РФ в своем телеграм-канале, в результате успешных действий противник лишился 80 человек, а двое решили сдаться в плен.

Кроме того, были разбиты два танка, две боевых машины пехоты, четыре бронированных машины и четыре автомобиля неприятеля.

Ранее сообщалось о том, что российским войскам удалось отбить четыре контратаки украинцев, которые они предприняли в направлениях Дарьино, Новоивановка и Плехово. Бойцов лишились несколько бригад, а урон, в том числе, был нанесен и десантникам противника.