ВС России уничтожили в районе Надии ЛНР боевиков «Азова»
МО РФ: группа боевиков «Азова» ликвидирована в лесополосе в районе Надии ЛНР
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Минобороны России сообщило об уничтожении группы украинских военнослужащих штурмовой бригады «Азов»*, которые планировали провести ротацию личного состава в районе населенного пункта Надия в ЛНР. Об этом военное ведомство сообщило в своем телеграм-канале.
В МО РФ уточнили, что урон неприятелю нанесли военные из разведывательного подразделения 20-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск «Запад». Группа боевиков 3-й отдельной штурмовой бригады ВСУ «Азов»* была замечена во время передвижения по лесополосе.
«После анализа полученных разведданных было принято решение об огневом воздействии на личный состав противника», — приводятся сведения в сообщении.
Уточняется, что членов «Азова»* удалось быстро ликвидировать, благодаря чему была сорвана попытка ротации.
Ранее в Минобороны России подвели итоги оперативной работы за минувшие сутки.
*Организация признана террористической и запрещена в России.