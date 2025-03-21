ВС России уничтожили в районе Надии ЛНР боевиков «Азова»

Минобороны России сообщило об уничтожении группы украинских военнослужащих штурмовой бригады «Азов»*, которые планировали провести ротацию личного состава в районе населенного пункта Надия в ЛНР. Об этом военное ведомство сообщило в своем телеграм-канале.

В МО РФ уточнили, что урон неприятелю нанесли военные из разведывательного подразделения 20-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск «Запад». Группа боевиков 3-й отдельной штурмовой бригады ВСУ «Азов»* была замечена во время передвижения по лесополосе.

«После анализа полученных разведданных было принято решение об огневом воздействии на личный состав противника», — приводятся сведения в сообщении.

Уточняется, что членов «Азова»* удалось быстро ликвидировать, благодаря чему была сорвана попытка ротации.

Ранее в Минобороны России подвели итоги оперативной работы за минувшие сутки.

*Организация признана террористической и запрещена в России.