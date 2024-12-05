ВС Сирии: боевики смогли проникнуть в несколько кварталов Хамы

Боевики сумели попасть в несколько кварталов города Хама, несмотря на внушительные потери. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на командование Вооруженных сил Сирии.

В приведенном сообщении заявляется, что сирийские военные тоже понесли потери, а удерживающие Хаму подразделения теперь базируются за пределами населенного пункта. При этом уточняется, что армия продолжит «восстанавливать» территории, на которые проникли террористы. Сражения в провинции Хама не прекращаются со вторника.

Ранее сообщалось о вышедших из окружения в Алеппо кадетов академии, которые были спасены подошедшими на выручку российскими военными.