Все будут завидовать улову: где в Подмосковье собирать опята ведрами

Не секрет, что Подмосковье богато грибами. Сейчас в регионе как раз стартовал сезон опят — самое время для «тихой охоты». Но прежде чем вооружаться корзинкой, лучше узнать несколько секретов заядлых грибников.

За грибами после дождя

Опята достаточно распространены по всему региону. Достаточно выбрать любой лес или лесопарк вдоль Московской железной дороги. А далее важно искать особые места. Присмотритесь к пням деревьев, неважно были они срублены или умирают по естественным причинам.

«Идти за опятами лучше всего после теплого дождя в смешанный лес. Можно выбрать Казанское направление: лес в 5 км от сел Коняшино и Минино, места там богаты и на другие грибы, также можно выйти на станции Кузяево», - рассказывает корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня» грибник Николай Кузнецов.

Также грибными считаются маршруты возле деревни Елино, там можно найти самые разные грибы, в том числе рыжики и подберезовики.

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Выбирайте экологию

А вот его «коллега» Михаил Мартынов предлагает выбрать леса возле станции «Пушкино». Это один из самых экологически чистых районов Подмосковья. Кроме того, можно побывать на реках Клязьма и Вязь.

«Можно отправится в леса в окрестностях селений Нововоронино, Голыгино, а также Морозово. Всегда хороший урожай в лесах около платформы «43 км» и неподалеку от деревни Ельдигино», - уточнил Мартынов.

Но в любом случае, отправляясь за грибами, важно правильно одеться, захватить с собой перекус и воду, а также небольшой нож и компас.

А еще в Подмосковье стартовал сезон сбора белых русских трюфелей.